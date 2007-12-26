У Донецькій області на шахті "Краснолиманська" через пожежу проводиться екстрена евакуація понад 300 гірників.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, сьогодні о 9.18 на Державному підприємстві "Вугільна компанія "Шахта "Краснолиманська" в м. Родінське сталася пожежа у південному конвеєрному штреку пласта К5. В момент аварії у виробках знаходилися 312 чоловік. На шахту викликані рятувальники.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня о 18.14 на шахті Краснолиманська" було виявлено задимлення в конвеєрному ходку західної лави пласта Л3. З шахти були виведені всі гірники робочої зміни. Після того як на аварійній ділянці було відзначено зростання концентрації метану понад 5% і виникла загроза вибуху, небезпечну ділянку залишили рятувальники. Техрада прийняла рішення ізолювати аварійну виробку. 17 грудня аварійні роботи на шахті ускладнилися підвищеною задимленістю, видимість у виробці знизилася до 5 метрів.

Протягом останньої доби, 25 грудня, на шахті працювали два відділення рятувальників, які здійснювали контроль шахтної атмосфери.