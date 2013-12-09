Піднімати тарифи для населення на сьогодні немає ніякого сенсу - міністр

Про це він заявив під час телемарафону "Відкрита студія" в ефірі Першого Національного каналу, пише Gazeta.ua.

"Хочу від себе особисто запевнити, що в кожному будинку буде світло, тепла вода, природний газ і все буде добре", - зазначив Едуард Ставицький.

Коментуючи чутки про можливе підвищення тарифів для населення через вимоги МВФ, Едуард Ставицький наголосив, що поки що Україна не впровадила свою енергетичну стратегію, в цьому немає жодного сенсу:

"Це питання енергоефективності, енергозбереження, збільшення видобутку власного газу та програми газозаміщення. Тільки після того, як ми знайдемо відповіді на ці питання, ми зможемо розрахувати, якими будуть тарифи для населення".

Міністр енергетики також висловив упевненість, що Україна стане повністю енергонезалежною країною.

"За нашою стратегією до 2020 року ті напрямки, які ми зараз реалізуємо, призведуть до того, що ми повністю забезпечимо себе добуванням власного газу. Також ми реалізуємо програми з енергоефективності, енергозаміщення і газозаміщення. І до 2020 року зробимо нашу країну повністю енергонезалежною", - сказав він.

За словами Едуарда Ставицького, уряд працює і над питанням зниження закупівель російського газу:

"За останні 3,5 роки ми дійсно вже багато зробили, щоб зменшити обсяги закупівель російського газу за тим жахливим контрактом, який був підписаний пані Тимошенко в 2009 році. За тією ціною ми зараз, на жаль, отримуємо газ по 535 доларів. Мінус 100 доларів знижки за базу Чорноморського флоту. У результаті ми отримуємо газ по 435 доларів. Це найвища ціна серед усіх країн Європи".