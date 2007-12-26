Голови парламентських комітетів, їх заступники і секретарі (список)

Верховна Рада України сформувала персональний склад парламентських комітетів та обрала їх керівні органи.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення постанови "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України шостого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації" проголосував 401 народний депутат з 441, зареєстрованого у сесійній залі.

Згідно з документом, головою Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин обрано Миколу ПРИСЯЖНЮКА (Партія регіонів), його першим заступником - Євгена СІГАЛА (БЮТ), заступниками - Сергія РИЖУКА (Партія регіонів), Степана ГЛУСЯ (БЮТ), Сергія ТЕРЕЩУКА (Блок Литвина), секретарем - Романа ТКАЧА (“Наша Україна – Народна самооборона”).

Головою Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією обрано Ігоря КАЛЄТНІКА (КПУ), першим заступником - Геннадія МОСКАЛЯ (НУ-НС), заступниками - Миколу ДЖИГУ (Партія регіонів) та Олександра БУДЖЕРАКА (БЮТ), секретарем - Юрія ТРЕГУБОВА (БЮТ).

Головою Комітету з питань будівництва, містобудування, ЖКГ та регіональної політики обрано Володимира РИБАКА (Партія регіонів), першим заступником - Володимира ПОЛЯЧЕНКА (НУ-НС), заступниками - Олександра ПОПОВА (ПР), Юрія СЕРБІНА (БЮТ), Валерія БАРАНОВА (Блок Литвина), секретарем - Бориса ПУДОВА (БЮТ).

Головою Комітету з питань бюджету обрано Миколу ДЕРКАЧА (Блок Литвина), першими заступниками - Володимира МАКЕЄНКА (ПР) та Євгена КИРИЛЬЧУКА (БЮТ), заступниками - Олександра ПЕКЛУШЕНКА (ПР), Олега ЛЯШКА (БЮТ), Валерія БОРИСОВА (НУ-НС), секретарем - Аллу АЛЕКСАНДРОВСЬКУ (КПУ).

Головою Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування обрано Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА (НУ-НС), першим заступником - Ольгу БОДНАР (БЮТ), заступниками - Олександра ЧЕРНОМОРОВА (ПР), Юрія КЛЮЧКОВСЬКОГО (НУ-НС), Віктора ПИЛИПИШИНА (Блок Литвина), секретарем - Сергія ГОРДІЄНКА (КПУ).

Головою Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи обрано Анатолія СЕМИНОГУ (БЮТ), першим заступником - Миколу ШЕРШУНА (Блок Литвина), заступниками - Олександра ГОРОШКЕВИЧА (ПР) та Івана ЗАЙЦЯ (НУ-НС), секретарем - Сергія ГЛАЗУНОВА.

Головою Комітету з питань економічної політики обрано Олександра ТКАЧЕНКА (КПУ), першим заступником - Сергія ОСИКУ (БЮТ), заступниками - Ірину АКІМОВУ (ПР), Ігоря ЄРЕСЬКО (БЮТ), Ірину БЕЛОУСОВУ (Блок Литвина), секретарем - Ігоря ПАЛИЦЮ (НУ-НС).

Головою Комітету з питань євроінтеграції обрано Бориса ТАРАСЮКА (НУ-НС), першим заступником - Володимира ВЕЧЕРКА (ПР), заступником - Сергія ШЕВЧУКА (БЮТ), секретарем - Спиридона КІЛІНКАРОВА (КПУ).

Головою Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності обрано Віктора ШВЕЦЯ (БЮТ), першим заступником - Володимира СІВКОВИЧА (ПР), заступниками - Дмитра ШЕНЦЕВА (ПР), Володимира СТРЕТОВИЧА (НУ-НС), секретарем - Валерія БЕВЗУ (КПУ).

Головою Комітету у закордонних справах обрано Олега БІЛОРУСА (БЮТ), першим заступником - Тараса ЧОРНОВОЛА (ПР), заступником - Леоніда КОЖАРУ (ПР), секретарем - Ігоря АЛЕКСЄЄВА (КПУ).

Головою Комітету з питань культури і духовності обрано Володимира ЯВОРІВСЬКОГО (БЮТ), першим заступником - Інну БОГОСЛОВСЬКУ (ПР), заступником - Ярослава КЕНДЗЬОРА (НУ-НС), секретарем - Віктора ДЕМ’ЯНЧУКА (КПУ).

Головою Комітету з питань науки і освіти обрано Володимира ПОЛОХАЛА (БЮТ), першим заступником - Михайла ЗУБЦЯ (ПР), заступником - Степана ДАВИМУКУ (БЮТ), секретарем - Катерину САМОЙЛИК (КПУ).

Головою Комітету з питань національної безпеки і оборони обрано Анатолія ГРИЦЕНКА (НУ-НС), першим заступником - Сергія ГРИНЕВЕЦЬКОГО (Блок Литвина), заступниками - В’ячеслава БОГУСЛАЄВА (ПР) та Валентина ЗУБОВА (БЮТ), секретарем - Юрія САМОЙЛЕНКА (ПР).

Головою Комітету з питань охорони здоров’я обрано Тетяну БАХТЕЄВУ (ПР), першим заступником - В’ячеслава ПЄРЄДЄРІЯ (БЮТ), заступником - Віктора КОРЖА (ПР), секретарем - Лілію ГРИГОРОВИЧ (НУ-НС).

Головою Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу обрано Миколу МАРТИНЕНКА (НУ-НС), першим заступником - Сергія ТІТЕНКА (ПР), заступниками - Юрія БОЙКА (ПР) та Михайла ВОЛИНЦЯ (БЮТ), секретарем - Олега ЗАРУБІНСЬКОГО (Блок Литвина).

Головою Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів обрано Валерія СУШКЕВИЧА (БЮТ), першим заступником - Петра ЦИБЕНКА (КПУ), заступником - Володимира ГЕРАСИМЧУКА (Блок Литвина), секретарем - Олексія ЖУРАВКА (ПР).

Головою Комітету з питань податкової та митної політики обрано Сергія ТЕРЬОХІНА (БЮТ), першим заступником - Миколу КРУГЛОВА (ПР), заступниками - Євгена ГЄЛЛЄРА (ПР), Костянтина БОНДАРЄВА (БЮТ), Миколу КАТЕРИНЧУКА (НУ-НС), секретарем - Катерину ВАЩУК (Блок Литвина).

Головою Комітету з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин обрано Ігоря ШАРОВА (Блок Литвина), першим заступником - Віктора ТАРАНА (БЮТ), заступником - Івана ПОПЕСКУ (ПР), секретарем - Івана СПОДАРЕНКА (НУ-НС).

Головою Комітету з питань правової політики обрано Сергія МІЩЕНКА (БЮТ), першим заступником - Михайла СИРОТУ (Блок Литвина), заступником - Олександра ЛАВРИНОВИЧА (ПР), секретарем - Олену ЛУКАШ (ПР).

Головою Комітету з питань правосуддя обрано Сергія КІВАЛОВА (ПР), першим заступником - Юрія КАРМАЗІНА (НУ-НС), заступниками - Валерія БОНДИКА (ПР) та Олену ШУСТІК (БЮТ), секретарем - Анжеліку ЛАБУНСЬКУ (БЮТ).

Головою Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва обрано Наталію КОРОЛЕВСЬКУ (БЮТ), першим заступником - Миколу КРАВЧЕНКА (КПУ), заступниками - Олександра ВІЛКУЛА (ПР), Петра КУЗЬМЕНКА (БЮТ), Ксенію ЛЯПІНУ (НУ-НС), секретарем - Леоніда ЛИТВИНОВА (ПР).

Головою Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпеченні діяльності ВР обрано Олександра ЄФРЕМОВА (ПР), першим заступником - Сергія САСА (БЮТ), заступниками - Василя КИСЕЛЬОВА (ПР), Валерія КАМЧАТНОГО (БЮТ), Юрія ЛИТВИНА (Блок Литвина), секретарем - В’ячеслава КОВАЛЯ (НУ-НС).

Головою Комітету з питань свободи слова та інформації обрано Ганну ГЕРМАН (ПР), першим заступником - Андрія ШЕВЧЕНКА (БЮТ), заступником - Олександра ГОЛУБА (КПУ), секретарем - Юрія СТЕЦЯ (НУ-НС).

Головою Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму обрано Павла КОСТЕНКА (БЮТ), першим заступником - Олександра ВОЛКОВА (ПР), заступником - Ельбруса ТЕДЕЄВА (ПР), секретарем - Андрія НАЙДЬОНОВА (КПУ).

Головою Комітету з питань соціальної політики та праці обрано Василя ХАРУ (ПР), першим заступником - Олега ШЕВЧУКА (БЮТ), заступником - Ярослава СУХОГО (ПР), секретарем - Володимира В’ЯЗІВСЬКОГО (НУ-НС).

Головою Комітету з питань транспорту і зв’язку обрано Володимира КОЗАКА (ПР), першим заступником - Олександра ТРЕТЬЯКОВА (НУ-НС), заступниками - Михайла МИРОНЕНКА (ПР), Юрія КРУКА (БЮТ), секретарем - Миколу КОВЗЕЛЯ (БЮТ).

Головою Комітету з питань фінансів та банківської діяльності обрано Миколу АЗАРОВА (ПР), першим заступником - Станіслава АРЖЕВІТІНА (НУ-НС), заступниками - Владислава ЛУК’ЯНОВА (ПР), Олександра БУРЯКА (БЮТ), Сергія ПАВЛЕНКА (Блок Литвина), секретарем - Юрія ПОЛУНЄЄВА (БЮТ).

Головою Спеціальної контрольної комісії ВР з питань приватизації обрано Євгена МАРМАЗОВА (КПУ), першим заступником - Олександра БОНДАРЯ (НУ-НС), заступниками - Дмитра КОЛЄСНІКОВА (ПР), Валерія ПИСАРЕНКА (БЮТ), секретарем - Руслана ЗОЗУЛЮ (БЮТ).