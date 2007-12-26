Ющенко: в Україні будуть продуктивна більшість і конструктивна опозиція

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що в Україні будуть продуктивна більшість і конструктивна опозиція .

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на початку розширеного засідання Кабінету міністрів.

В.ЮЩЕНКО повторив свою позицію, що після бурхливих політичних подій сьогодні складається унікальна ситуація для забезпечення стабільності країни, унікальними є можливості і для нового уряду,

Президент наголосив, що вперше за останні 10-15 років уряд може спиратися на демократичну коаліцію та конструктивну опозицію. «Судячи з процесів, які відбуваються сьогодні, буде конструктивна опозиція», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він побажав міністрам успішної роботи, зазначивши, що можливості для такої успішної роботи у них є.