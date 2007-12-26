Президент запропонував порядок роботи над бюджетом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає до 1 січня ухвалити Державний бюджет на 2008 рік і одразу розпочати роботу над його вдосконаленням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на початку засідання Кабінету Міністрів.

За словами Президента, сьогодні дуже мало часу для внесення докорінних змін в проект Державного бюджету. Він уважає, що сьогодні до бюджету треба ставитися не як до змістовного, а як до календарного завдання. «Мета – нам потрібно на цьому тижні ухвалити бюджет», – наголосив Президент, додавши, що «ми не маємо права увійти в 1 січня без бюджету». В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це негативно вплине на багато сфер економіки і соціальної політики держави.

Президент пропонує вже з 15 січня утворити робочу групу, яка протягом 30 днів напрацює необхідні зміни до Державного бюджету, з тим, щоб в другій декаді лютого внести зміни і доповнення до основного фінансового документу країни.