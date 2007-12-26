Тимошенко про бюджет, новий рік і помилковий шлях

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наполягає на необхідності ухвалення державного бюджету-2008 до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на розширеному засіданні уряду.

«Ми, як новий уряд, безумовно, наполягаємо на тому, щоб, навіть враховуючи, що всі бюджетні процедури вже порушені, все-таки, щоб бюджет було прийнято до початку нового року», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає неприйнятним пропозицію опозиції відкласти підготовку бюджету й прийняти спеціальний закон, який дозволить із початку 2008 року фінансувати програми в обсязі 1/12 частини від бюджету 2007 року.

«Це помилковий шлях, оскільки в такому разі ми не зможемо збалансувати бюджет по доходах і видатках», - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що відкладання затвердження бюджету призведе до того, що своєчасно не будуть підвищені заробітна плата й пенсії, а також не виконуватимуться соціальні програми в повному обсязі.

Глава уряду закликала народних депутатів і членів уряду зробити все можливе для затвердження бюджету до кінця 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що бюджет на 2008 рік розглядатиметься за спеціальною скороченою процедурою.

За його словами, постанову “Про процедуру й особливості розгляду та ухвалення Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік і внесення змін до деяких законодавчих актів” народні депутати розглянуть 27 грудня.

У проекті постанови передбачено, що держбюджет має бути проголосований у другому читанні й прийнятий у цілому як закон не пізніше 30 грудня 2007 року.