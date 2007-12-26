Тимошенко: пільги надаватимуться залежно від доходу сімей

Пільги для населення надаватимуться залежно від розмірів доходу сімей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів, коментуючи положення держбюджету щодо соціальних витрат.

«Цим проектом закону про бюджет вперше не буде скасовано жодного закону про пільги, але цим бюджетом ми вводимо систему, коли пільги не одержуватимуть забезпечені люди», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, уряд вводить систему щодо виплати пільг залежно від доходів сім`ї на кожного члена сім`ї.

«Це дає нам можливість виконати всі закони щодо соціального захисту, а також збалансувати бюджет, зробити так, аби люди відчули, що соціальний захист у державі є», - додала вона.

Глава уряду також повідомила, що в проекті держбюджету на 2008 рік передбачається виконання рішення Конституційного Суду про повернення пільг, які були скасовані попереднім урядом. «Ми вилікували бюджет, і пільги одержуватимуть тільки малозабезпечені громадяни», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.