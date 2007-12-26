Уряд планує передати проект держбюджету до парламенту вже завтра

Уряд у разі затвердження сьогодні на засіданні проекту державного бюджету на 2008 рік планує передати його на розгляд до парламенту у четвер, 27 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів України.

“Я думаю, що ми побудуємо процес ухвалення бюджету так, щоб ми мали можливість направити у четвер бюджет до парламенту”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду повідомила, що Кабмін готовий працювати у цілодобовому режимі, щоб усі депутати ознайомилися із запропонованим проектом бюджету, а також для того, щоб урахувати всі можливі пропозиції, які “реально врахувати в цьому бюджеті за один день”.

Ю.ТИМОШЕНКО закликала керівників усіх парламентських фракцій при розгляді бюджету врахувати той факт, що ще жоден уряд не стикався з необхідністю сформувати бюджет за декілька днів.

“Ваша підтримка нам сьогодні дуже потрібна для того, щоб із 1 січня люди одержали потужну соціальну підтримку, збільшення пенсій та заробітної плати”, - резюмувала прем`єр-міністр.