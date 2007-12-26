Тимошенко погашатиме борги СРСР комунальними платежами

Кабінет міністрів України наступного року планує виділити на повернення знецінених заощаджень громадян Ощадбанку СРСР 20 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання розширеного Кабінету міністрів заявила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що саме ця сума передбачена у проекті держбюджету на 2008 рік, і наголосила на тому, що попереднім урядом пропонувалося виділити на ці потреби лише 750 млн. грн.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, прямими платежами буде виплачено 6 млрд. грн. «Це дозволить повернути громадянам України до 1000 грн.», - сказала прем’єр-міністр. При цьому, за її словами, кожному громадянину буде пропонуватися не забирати ці гроші і залишити їх на депозиті під суттєву процентну ставку.

2 млрд. грн., за словами керівника уряду, буде виплачено шляхом взаєморозрахунків за погашення заборгованості населення за комунальні послуги.

При цьому, наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, 12 млрд. грн., які будуть додатково отримані від приватизації, буде спрямовано на сплату поточних платежів за комунальні послуги. «Мова йде про те, що ми з вами дійсно зможемо виконати свої зобов’язання, і це дасть людям надію», - додала прем’єр-міністр.