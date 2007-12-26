Кабмін планує збільшити стипендії для студентів та дітей-сиріт

Кабінет міністрів України наступного року планує суттєво підвищити стипендії та державну допомогу дітям-сиротам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Кабінету міністрів заявила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Це ми виконуємо окреме доручення Президента щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і які перебувають на повному державному утриманні», - сказала вона.

Зокрема, за словами прем’єра, діти-сироти, що навчаються у профтехучилищах, отримають стипендії у 3,2 рази більше, студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації - у 5,5 разів більше, і студенти вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації – у 4,5 рази більше.

Таким чином, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, сироти, що навчаються у профтехучилищах, отримуватимуть стипендії у 500 грн., а студенти вузів – 1060 грн.

«Це те, що може дозволити цим дітям жити, навіть не маючи родини», - сказав він.

Що стосується збільшення стипендії для студентів, то, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, учні закладів І-ІІ рівня акредитації з 1 січня отримуватимуть 200 грн., а з 1 вересня – 400 грн. (зараз 133 грн.); ІІІ-ІV рівня акредитації з 1 січня – 300 грн., з 1 вересня – 530 (зараз 159,6 грн.) та учні профтехучилищ з 1 січня 150 грн., і з 1 вересня – 200 грн. (зараз 106,4 грн.).

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що загалом видатки на фінансування освіти планується збільшити на 36,6%.