Уряд планує збільшити видатки Пенсійного фонду на 10 млрд. грн.

Уряд планує збільшити видатки Пенсійного фонду України на 10 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на розширеному засіданні Кабінету міністрів України.

Вона підкреслила, що збільшення видатків становитиме 40%.

За словами прем’єра, це суттєво покращить пенсійне забезпечення людей і дозволить збільшити пенсії, як цього очікують люди.

Також Ю.ТИМОШЕНКО закликала всіх присутніх на засіданні уряду докласти зусиль до здійснення реформи пенсійної системи. Вона підкреслила, що державі необхідно перейти від солідарної пенсійної системи до персоніфікованого пенсійного забезпечення.

«Ми повинні назавжди прибрати ганебну зрівнялівку, яка сьогодні створена для пенсіонерів, коли вони отримують однакову мінімальну пенсію, незалежно від стажу, від своєї заробітної плати, від шкідливості праці», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.