Погода на 27-31 грудня

Завтра в Україні опади не очікуються, лише у Криму місцями невеликий мокрий сніг.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, місцями очікується туман, паморозь, в окремих пунктах Хмельниччини і Рівненщини складні відкладення ожеледі та паморозі. На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, у західних та східних областях 9-14°, у Карпатах та на Прикарпатті місцями до 16° морозу; вдень 1-6° морозу, на крайньому півдні місцями 0-3° тепла (на Південному узбережжі Криму впродовж доби 3-6° тепла).

28-29 грудня – хмарно, без істотних опадів, лише 28 грудня на півдні Лівобережжя та в Криму, 29 грудня в Криму та Приазов`ї невеликий сніг, мокрий сніг. Місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с, у південній частині північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, в західних областях місцями 10-13°, в Карпатах і на Прикарпатті до 17° морозу, вдень в Україні від 4° морозу до 1° тепла; в Криму вночі 1-4° морозу, вдень 1-3° тепла (на Південному узбережжі вночі 0-3° тепла, вдень 4-7°).

30-31 грудня - без істотних опадів, лише в Криму та Приазов`ї місцями невеликий мокрий сніг (вдень в Криму з дощем), а 31 грудня у західних областях часом невеликий сніг. Температура суттєво не зміниться.

У Києві та області у четвер опади не очікуються. Вночі та вранці місцями слабкий туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу; по області вночі 3-8°, вдень 1-6° морозу.

28-29 грудня – хмарно, без істотних опадів. Місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 3-5 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

30-31 грудня погода суттєво не зміниться.