Мінфін пропонує встановити доходи від приватизації у 8,6 млрд. грн.

Міністерство фінансів України в проекті держбюджету на 2008 рік пропонує встановити доходи від приватизації держмайна у сумі 8,6 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, у проекті бюджету, який сьогодні розглядає уряд, передбачено надходження 1,65 млрд. грн. від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких знаходяться приватизовані й неприватизовані об`єкти.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону «Про державний бюджет України на 2007 рік», надходження від приватизації цього року було заплановано в обсязі 10 млрд. 587 млн. грн.

Уряд Віктора ЯНУКОВИЧА в своєму проекті держбюджету-2008 планував надходження від приватизації держмайна в 6,5 млрд. грн.