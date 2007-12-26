Пинзеник: дефіцит бюджету покриватиметься тільки за рахунок приватизації

Уряд має намір в 2008 році покривати дефіцит бюджету тільки за рахунок доходів від приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК під час розширеного засідання Кабінету міністрів.

За словами В.Пинзеника, «позиція така – дефіцит повинен кореспондуватися з надходженнями від приватизації».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів подало на розгляд Кабміну проект держбюджету на 2008 рік, в якому дефіцит держбюджету встановлений на рівні 18,5 млрд. грн., що становить 2,08% ВВП.

У проекті передбачені надходження від приватизації держмайна на рівні 8,6 млрд. грн., зокрема передбачається виділити 5,4 млрд. грн. на погашення державного боргу (1,8 млрд. грн. - на погашення зовнішнього боргу, 3,6 млрд. грн. - на погашення внутрішнього боргу).

Згідно із законом про держбюджет на 2007 рік, дефіцит покривався не тільки за рахунок надходжень від приватизації, а й за рахунок зовнішніх і внутрішніх запозичень.