Ющенко закликає уряд провести реформу ЖКГ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд у 2008 році провести значну реформу житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів України.

За словами глави держави, цього року практично нічого не було зроблено для покращення ситуації в ЖКГ.

«Ми повинні привнести нову концепцію змін в реформування житлово-комунального господарства», - сказав Президент.