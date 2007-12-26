У питанні податків і митниці Президент покладається на електронні технології

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що наступного року питання повернення підприємцям податку на додану вартість (ПДВ) вирішуватиметься завдяки електронній звітності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час розширеного засідання Кабінету міністрів.

«Я сподіваюся, що нарешті у 2008 році ми переведемо українську податкову систему і податкову адміністрацію на електронний режим роботи з даного питання», - сказав Президент.

Звертаючись до голови Державної митної служби Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, В.ЮЩЕНКО наголосив, що на електронну систему роботи необхідно перевести й це відомство.

«Я сподіваюся, що Україна побачить з першого кварталу перші електронні митниці, які без суб’єктивізму почнуть обслуговування клієнтів», - наголосив В.ЮЩЕНКО.