Тимошенко: сільське господарство не готове до такого шоку
14:40, 26 грудня 2007Суспільство
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з позначкою "... до вступу в СОТ"
Уряд збереже чинну систему оподаткування сільськогосподарських підприємств.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.
Вона піддала критиці те, що попередній уряд намагався запровадити податок на додану вартість для підприємств сільського господарства.
Прем`єр наголосила, що аграрний сектор не підготовлений до такого шоку, і тому її уряд пропонує залишити чинну систему з позначкою "до вступу у СОТ".
За її словами, це дасть час підготуватися до змін в аграрному секторі.
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