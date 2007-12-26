Тимошенко: сільське господарство не готове до такого шоку

Уряд збереже чинну систему оподаткування сільськогосподарських підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Вона піддала критиці те, що попередній уряд намагався запровадити податок на додану вартість для підприємств сільського господарства.

Прем`єр наголосила, що аграрний сектор не підготовлений до такого шоку, і тому її уряд пропонує залишити чинну систему з позначкою "до вступу у СОТ".

За її словами, це дасть час підготуватися до змін в аграрному секторі.