Ющенко: фінансування оборонної сфери є неприйнятним

Президент України Віктор ЮЩЕНКО назвав неприйнятними обсяги фінансування оборонної сфери, передбачені у проекті державного бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи із заключним словом на розширеному засіданні Кабміну.

Президент дав доручення міністру оборони Юрію ЄХАНУРОВУ протягом 10 днів підготувати свої пропозиції щодо необхідних обсягів фінансування армії, щоб «вже після 10 січня провести серйозну розмову про фінансування безпеки і оборони країни».

Як повідомляв УНІАН, витрати на оборону та безпеку в проекті державного бюджету України на 2008 рік збільшені на 3 млрд. 920,5 млн. грн. (19%) і становлять 24 млрд. 519,7 млн. грн.

Разом з тим, як заявляв Анатолій ГРИЦЕНКО для успішного переходу на контрактну армію в 2010 році бюджет Міністерства оборони України в 2008 році має становити не менше 2 відсотків ВВП, а в 2009 та 2010 р.р. – не менше трьох відсотків.