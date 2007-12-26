Ющенко наполягає на ухваленні держпрограми приватизації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від уряду і Верховної Ради ухвалити державну програму приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час розширеного засідання Кабінету міністрів.

За словами Президента, ця програма має бути поверненням до чесної і конкурентної приватизації в Україні. В.ЮЩЕНКО наголосив, що знає, яка дискусія зараз точиться навколо приватизації деяких підприємств.

«Але я хочу одне сказати, що більш ніколи у цій державі не буде проводитись приватизація по типу «Луганськтепловозу», - сказав глава держави.

Він зазначив, що необхідно припинити практику, коли під час приватизації ряду підприємств не оголошуються навіть конкурси.

Президент наголосив, що у програмі приватизації повинно бути вказано, на яких засадах проводитиметься приватизація підприємств. «Я хотів би, щоб ми через законодавчу площину далі рухалися цим питанням. Це найкраще підтвердження того, що ми рухаємося прозорим процесом», - сказав Президент.

Крім того, глава держави виступає за те, аби в програмі чітко були виписані підприємства, які підлягатимуть приватизації, а які - ні.