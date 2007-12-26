У морі біля Одеси виявили величезну масляну пляму

У районі Воронцовського рейду Одеського морського порту співробітники Державної екологічної інспекції з охорони довколишнього середовища Південно-західного регіону Чорного моря виявили масляну пляму, розміри якої зараз становлять 1 км на 300 м.

Як повідомила кореспонденту УНІАН головний фахівець зі зв`язків із громадськістю управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської обласної держадміністрації Лідія ЯНКОВСЬКА, «державні інспектори взяли проби нафтопродуктів, розлитих у морі біля берегів Одеси, встановлюють джерело забруднення і кількість скинутих нафтопродуктів».

За словами Л.ЯНКОВСЬКОЇ, вже відомо, що в районі забруднення нафтопродуктами останніми днями знаходилися декілька суден, зокрема теплохід «Калькутта».

Л.ЯНКОВСЬКА зазначила, що зараз масляна пляма на поверхні моря з боку зовнішнього рейду Одеського порту розповсюджується в південному напрямі.