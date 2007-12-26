”Союз оптовиків і виробників алкоголю та тютюну” розкаже про бюджет і податки

27 грудня 2007 р. о 15.00 Асоціація „Союз оптовиків і виробників алкоголю та тютюну” дасть прес-конференція на тему: „Про податкові новели в бюджетному процесі 2008 бюджетного року”. Прес-конференція відбудеться в приміщенні інформаційного агентства ”Українські новини” за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 20. В прес-конференції візьмуть участь генеральний директор Групи компаній «Союз-Віктан» Андрій Охлопков, інші керівники підприємств- виробників лікеро-горілчаних виробів і коньяку – члени Асоціації СОВАТ, директор Асоціації СОВАТ Володимир Демчак. Просимо акредитуватися за телефонами: 453-06-19; 496-20-74; 8(050) 445-45-17

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