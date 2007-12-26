Луценко призначив головного міліціонера Львівщини

Начальником Головного управління МВС України у Львівській області приначений генерал-майора міліції Василь ПІСНИЙ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник ЦГЗ ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК. За його словами, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вже підписав відповідний наказ.

Д.ХАРЧУК також повідомив, що попередньо заплановане на 27 грудня офіційне представлення В.ПІСНОГО може бути перенесено через велику завантаженість очільника МВС. Водночас начальник ЦГЗ міліції області наголосив, що Ю.ЛУЦЕНКО “хоче особисто представити особовому складу міліції Львівщини нового керівника”.

Разом з тим поінформоване джерело в МВС України, повідомило кореспонденту УНІАН, що заплановане на 27 грудня представлення В.ПІСНОГО буде перенесено на 28-29 грудня, оскільки 27 грудня Ю.ЛУЦЕНКО перебуватиме в Криму.

Також, за даними джерела, чинний голова львівської міліції Михайло ЦИМБАЛЮК очолить УМВС України в Полтавській області. Відповідний наказ вже підписав голова відомства.

Як повідомляв УНІАН, раніше в МВС говорили, що 27 грудня М.ЦИМБАЛЮК буде звільнений з посади, а міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО особисто представить нового голову ГУ МВС України на Львівщині В.ПІСНОГО.

Сам М.ЦИМБАЛЮК заявив, що мав розмову з Ю.ЛУЦЕНКОМ, під час якої міністр запропонував йому роботу “в тому числі, і у МВС, і в деяких регіонах України”, і що наразі він визначається щодо пропозицій голови відомства.

М.ЦИМБАЛЮКА було визнано “Найкомунікабельнішим політиком року” на Львівщині.