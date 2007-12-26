Азаров знайшов у бюджеті Тимошенко «унікальну» статтю

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності Микола АЗАРОВ розкритикував проект бюджету на 2008 рік, запропонований урядом Юлії ТИМОШЕНКО, хоча, за його ж словами, ознайомився з документом побіжно в ході сьогоднішнього розширеного засідання Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, після засідання Кабміну М.АЗАРОВ сказав журналістам про те, що перше, що йому впало в око, - те, що всі соціальні параметри - мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, стипендії, виплати при народженні дітей - не змінені порівняно з проектом бюджету-2008, який подавав уряд Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Це, безумовно, викличе критику, тому що наш бюджет розроблявся влітку, подавався 15 вересня, а з тих пір у макроекономіці, про що говорив Президент, відбулися зміни. Тому, безумовно, повинні бути зміни зроблені й у соціальних параметрах у бік збільшення», - зазначив М.АЗАРОВ.

Він також зазначив, що в бюджеті міститься «унікальна» 76-та стаття, яка дозволяє уряду фактично без бюджету витрачати кошти від приватизації «невідомо як і невідомо куди».

Ця стаття, на його думку, суперечить Бюджетному кодексу й має бути усунена.

Також М.АЗАРОВ зазначив, що в бюджеті немає відповіді на рішення Конституційного Суду про неконституційність припинення фінансування низки пільг у 2007 році. «Ми свого часу одержали це рішення, проте не змогли знайти відповідь (як його реалізувати), тому що не працювала Верховна Рада. Я думаю, що зараз уряд повинен разом із ВР знайти вихід із цієї ситуації», - сказав він.

Також М.АЗАРОВ підкреслив, що в бюджеті міститься низка податкових норм, які суперечать і Бюджетному кодексу, і практиці останніх років.

Зокрема, він зазначив, що не вітає додатковий податок по нарахуванню додаткових 15% на прибуток підприємству.

“Безумовно, ми не вітаємо, й Президент це відзначав (у сьогоднішній доповіді), різке зниження фінансування житлово-комунальної сфери на підтримку інвестиційно-інноваційних технологій. Тобто, по суті справи, ми відмовляємося від політики розвитку й направляємо гроші на невідомо які цілі. Звичайно, ми не можемо це вітати, й тому ясно, що з цієї позиції ми будемо бюджет критикувати”, - заявив М.АЗАРОВ.

Він також зазначив, що викликають великі питання 12-мільярдні гарантії уряду НАК «Нафтогаз України».

“Я хочу сказати тільки одне, що я лише тиждень тому пішов із уряду, й не було таких проблем, які зараз, і зрозуміло, якби я залишився, не було б у майбутньому. Я не бачив їх, і їх реально зараз немає. Звідки вони виникли - 12-мільярдні проблеми, ну, це краще ставити питання нинішньому уряду... В будь-якому випадку, такі величезні суми не повинні покриватися за рахунок бюджету”, - сказав М.АЗАРОВ.

Він переконаний, що бюджет має бути збалансованим. “Коли б він не приймався - вночі, вдень або вранці, це повинен бути бюджет розвитку, в якому мають бути враховані соціальні гарантії. Й ніколи бюджет не приймається під обіцянку таку - давайте приймемо який-небудь, а потім його переробимо”, - зазначив М.АЗАРОВ.

Він також заявив про те, що Президент сьогодні в своєму виступі, “по суті справи, сказав і змалював ті проблеми, про які я говорив». «Ви хіба не звернули увагу?», - сказав він, звертаючись до журналістів. “Це й іпотека, й скорочення фінансування медичних установ. Повністю ліквідована програма, за якою надається житло, - це більше мільярда - молодим сім`ям, повністю ліквідовано програму медичного лізингу, яка передбачала протягом 3-х років переоснащення медичних установ лікувально-діагностичним устаткуванням. Президент саме про це й говорив”, - сказав М.АЗАРОВ.

Він також зазначив, що якщо уряд за час, що залишився до розгляду бюджету в парламенті, врахує зауваження Президента, то він “дуже багато зробить”, тому що це, ”по суті, поверне той бюджет, який ми подавали”.

“Адже все, що викинуте, це пропонувалося нашим урядом, й Президент саме критикує бюджет із позиції Партії регіонів. Ми це вітаємо”, - сказав М.АЗАРОВ.