На шахті ім. Засядька продовжують видобувати вугілля?

За інформацією, що стала відома територіальному управлінню Держгірпромнагляду по Донецькій області сьогодні на шахті ім. Засядька здійснювався видобуток вугілля.

Статистичні дані про кількість видобутого вугілля, які щоденно надходять до Міністерства вугільної промисловості України, підтверджують видобуток шахтою 750 тонн вугілля, повідомляє прес-служба Держгірпромнагляду.

Для перевірки інформації на шахті працюють державні інспектори Донецького гірничого округу.

Водночас, незалежно від результатів перевірки факту несанкціонованого видобутку, Держгірпромнагляд вважає за доцільне посилити менеджмент шахти, оскільки є сумніви щодо щирості намірів нинішнього керівництва реально покращити рівень безпеки на підприємстві. Так, попри загибель 106 гірників, 23 грудня під час виконання відновлювальних робіт, внаслідок порушення правил безпеки на шахті ім. Засядька було травмовано трьох гірників, зокрема, одного смертельно.

Крім того, у документації, що підготовлена директором підприємства для членів урядової комісії з розслідування аварії, були завищені існуючі граничні нормативи із видобутку. Тому навіть примусове обмеження навантаження на лави, фактично означатиме, що інтенсивність видобутку залишиться без змін. Тобто такою, якою вона була напередодні аварії 18 листопада, зазначає прес-служба Держгірпромнагляду.

Також не відповідали дійсності подані урядовій комісії відомості про завершення депресійної зйомки та усунення шахтою виявлених недоліків.

Як повідомляв УНІАН, у результаті трьох вибухів на шахті імені Засядька 18 листопада, а також 1 і 2 грудня 2007 року загинули 106 осіб (101 гірник і 5 рятувальників).

Робота шахти була тимчасово припинена. Там тривають роботи із затоплення аварійної виробки.

18 грудня міський голова Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО повідомив, що на шахті імені Засядька після ліквідації аварії видобуток вугілля буде відновлено на горизонтах вище від 1000 метрів. "Там, де видобуток може вестися, на глибині вище за один кілометр, це горизонти 800 метрів, я думаю, що там роботи на шахті Засядька відновляться", - сказав мер.