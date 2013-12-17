ЗМІ: Метро на Троєщину можуть почати будувати вже в березні

Про це пише газета Сегодня з посиланням на заступника голови Київської міської держадміністрації Михайла Костюка.

За його інформацією, на проектні роботи передбачено 100 тис. грн.

«Це серйозний проект, чималі гроші. Ми дуже відповідально підходимо і до термінів, і до ефективності. Метро — це флагман транспорту. Звичайно ж, роботи залежать від фінансування, але я не бачу причин не почати будівництво наступного року — провести тендерні процедури і розпочати в березні роботи», — цитує газета Костюка.

Він нагадав, що загальна вартість будівництва гілки оцінюється в 16 млрд грн.

Попередньо затверджено назви станцій цієї гілки: «Кільцева дорога», «Аеропорт», «Чоколівська», «Солом’янська площа», «Площа Перемоги», «Глибочицька», «Подільська», «Суднобудівна», «Труханів острів», «Затока Десенка», «Райдужна», «Бульвар Перова», «Проспект Ватутіна», «Вулиця Драйзера», «Вулиця Сабурова», «Вулиця Милославська» і «Вулиця Цвєтаєвої».

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов розповів журналістам про плани розпочати будівництво метро на Троєщину тільки-но буде закінчена станція «Теремки» (вона була урочисто відкрита 6 листопада — УНІАН). Разом з цим він зазначив, що ще не вирішено питання з фінансуванням будівництва нової лінії.

Кількома місяцями пізніше Попов повідомив, що є велика ймовірність, що уряд цього року виділить місту 700 млн. грн для початку будівництва лінії метро на Троєщину.

За словами голови КМДА, за 2 роки за умови стабільного фінансування будуть здані в експлуатацію 5 станцій нової лінії метрополітену (перший етап, який включає дві станції метро на Правому березі, дві станції на Подільсько-Воскресенському мосту і одну станцію на Лівому березі «Райдужна»).

Загалом нова лінія включатиме 12 станцій. Тобто ще 7 станцій будуватимуться пізніше, на другому етапі.