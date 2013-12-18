Сорок два шведи змінили ім'я на Клаус-Хайді, щоб виграти рік життя в Берліні

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Незвичайний конкурс, умовою якого є зміна імені на Клаус-Хайді, з жовтня проводила німецька авіакомпанія Lufthansa. Мета кампанії - просування рейсу зі Стокгольма в Берлін. Крім підтвердження зміни імені на «поєднання двох найбільш німецьких імен», учасники конкурсу повинні були надіслати в авіакомпанію мотиваційний лист.

На тему: Мін'юст оголосив конкурс безкоштовних адвокатів

Переможцем став 24-річний Міхаель Клаус-Хайді Андерссон. За даними агентства, крім оплаченої квартири, він отримає велосипед, а також зможе вивчати німецьку мову з приватним викладачем. «Навіть якби я не виграв, то залишив би своє нове ім'я», - розповів новоявлений Клаус-Хайді.