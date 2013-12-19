Будівництво "Київ-арени" призупинено через виявлені порушення

На вимогу громадськості призупинено дію експертного звіту по проекту будівництва «Київ-арени».

Про це повідомляє головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій Черняховський.

«Перший крок до зупинення транспортного колапсу в районі Столичного шосе – вул. Академіка Заболотного зроблено, – повідомив Черняховський. – Тепер наша задача не допустити відновлення будівництва та покарати корупціонерів, котрі дали «добро» на незаконне будівництво».

Віталій Черняховський зазначив, що зведення на перетині Столичного шосе та вул. Академіка Заболотного «Київ-арени» в ході підготовки до "Євробаскету-2015" може призвести до серйозних негативних наслідків.

«Ми двома руками «за» проведення в Києві «Євробаскету-2015», але ця подія не повинна закупорити одну з найважливіших транспортних артерій столиці», – сказав Віталій Черняховський.

Активісти звернулися до Генерального прокурора України, міської влади з вимогою перевірити законність проведення експертиз проекту «Київ-арени». Також цією проблемою зацікавилися декілька народних депутатів України, які теж скерували свої запити до органів влади.

Дирекція ДП «Укрдержбудекспертиза» 16 грудня 2013 року призупинила дію сфальсифікованого експертного звіту від 29 вересня 2013 року щодо проекту будівництва спортивного комплексу на вул. Академіка Заболотного, 37. Підставою для такого рішення було виявлення відсутності нормативної необхідності машиномісць.

Віталій Черняховський наголосив, що нестача паркомісць – це лише частина проблеми. Інша її складова полягає в тому, що транспортна розв’язка у принципі не здатна забезпечити такої пропускної здатності. Навіть за скромними підрахунками, транспортний потік на цій ділянці дороги у час пік зросте у 3–4 рази, що у 2–3 рази перевищує максимальну пропускну спроможність.