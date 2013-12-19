В храмах УПЦ в день Миколи Угодника були піднесені особливі молитви за Україну

Як передає кореспондент УНІАН, богослужіння відбулося за розпорядженням Предстоятеля Української православної церкви митрополита Володимира, у якому він благословив відслужити молебень цього дня в усіх монастирях та парафіях УПЦ.

Перед богослужінням до Успенського собору зі Свято-Введенського монастиря столиці Хресним ходом була перенесена чудотворна ікона Пресвятої Богородиці «Призри на смирення».

Молебень очолили: намісник Лаври митрополит Павел (Лебідь), керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич), яким співслужили вікарні архієреї та духовенство Київської єпархії.

Богослужіння відправили перед мощами святого рівноапостольного князя Володимира та іконами Пресвятої Богородиці «Києво-Печерська» і «Призри на смирення».

Після богослужіння керуючий справами УПЦ митрополит Антоній звернувся до духовенства та вірян: “Розділення та ворожнеча ще ніколи не приводили до успіху - ні окрему людину, ні суспільство. Ми маємо свідчити християнство не тільки словами, а і своєю поведінкою – тоді у нас буде квітуча християнська країна. Ми сьогодні звертаємося до Господа та до всіх святих з молитвою про примноження любові між громадянами нашої держави, про примирення між синами України і просимо, щоб Господь змилостивився над нами та подав нам мир”, - сказав владика Антоній.

Водночас митрополит зазначив, що Церква сьогодні звертається до влади та опозиції, “щоб спільними зусиллями прийти до порозуміння і подолати суспільну кризу.”

“Щоб зникли барикади, які розділяють людей на своїх і чужих, щоб колючий дріт ніколи не ранив свободолюбиве українське серце”, - сказав керуючий справами УПЦ.

Владика Антоній повідомив, що Предстоятель Церкви з болем переживає події, які відбуваються в Україні. Він оголосив звернення Блаженнішого митрополита Володимира до всіх вірних УПЦ, у якому Предстоятель нагадує українцям про приближення Різдва, і радить “молитися і постувати, бо пристрасті і страсті виганяються тільки постом і молитвою”.

Блаженніший підкреслює, що Церква об’єднує віруючих незалежно від політичних поглядів, регіону проживання та національності.

“Всі ви – єдині у Христі Ісусі. Єдність Церкви і любов між собою – це те, що заповідував нам Господь. Не порушуйте внутрішнього миру і любові роздратуванням і образливими словами. Якщо можливо і залежить від вас, перебувайте в мирі з усіма людьми”, – закликав Блаженніший,

Після молебню у своєму коментарі журналістам намісник лаври митрополит Павел додав, що Церква не поділяє людей на “Схід” і “Захід, бо “у Бога всі діти”.

“Сьогодні був особливий молебень за Україну. Ми просили Господа, щоб він надав людям мир, щоб ми замислились над своїм життям і побачили один в одному брата, тому що у всіх нас один пастир – Христос. Нехай мир буде завжди з нами. Ми просимо Бога, щоб він послав свою Божественну милість тим, хто завжди чимось не задоволений. Ми повинні задовольнятися тим, що у нас є, робити все в єднанні з Духом Святим і з Церквою, щоб ми мали виправдання перед Богом. Моліться і Господь управить”, - сказав митрополит Павел.