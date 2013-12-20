Депутати пропонують законодавчо затвердити чисельність органів прокуратури

Текст проекту закону розміщено на сайті парламенту.

Так, законопроектом пропонується затвердити загальну чисельність органів прокуратури України у кількості 10 000 осіб, у тому числі 8 000 прокурорів, 1000 державних службовців та 1000 службовців та працівників.

Водночас, чинний Закон України "Про прокуратуру" у статті 13 визначає, що штатна чисельність органів прокуратури України в межах фонду заробітної плати затверджується Генеральним прокурором України.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, зокрема, що відповідно до звіту Ради Європи щодо якості та ефективності функціонування судових систем країн-членів за 2010 рік, сума витрачена урядом України на прокуратуру в 2010 році становила 0,11% від ВВП, що є одним з найвищих показників серед усіх досліджених країн.

Окрім того, держава має найвищу з усіх країн кількість прокурорів – 43 на 100 тисяч населення.

Також зазначається, що протягом 2012-2013 років кількість прокурорів зросла в усіх областях, крім Миколаївської. Така тенденція триває, говориться у пояснювальній записці.

У ній також наголошується, що кількість прокурорів не може визначатися Генеральним прокурором України самостійно, оскільки це суперечить загальним засадам організації системи органів державної влади та веде до необґрунтованого збільшення кількості працівників цієї системи.