S&P знизило рейтинг Євросоюзу
03:44, 21 грудня 2013Суспільство
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Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's знизило наднаціональний кредитний рейтинг Євросоюзу на один ступінь, з вищого рівня "ААА" до "AA +", прогноз по рейтингу "стабільний".
S&P знизило рейтинг Євросоюзу
В агентстві зазначають, що наднаціональний рейтинг ЄС відображає загальну кредитоспроможність всіх 28 країн, що входять в об'єднання, повідомляє Російська служба ВВС.
Зниження рейтингу говорить про зниження кредитоспроможності членів ЄС та загальне погіршення фінансового профілю Євросоюзу.
"Переговори по бюджету ЄС стали напруженішими, і на наш погляд, це свідчить про те, що Євросоюз ризикує втратити підтримку деяких країн-учасників", - йдеться в повідомленні агентства.
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