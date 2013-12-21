S&P знизило рейтинг Євросоюзу

В агентстві зазначають, що наднаціональний рейтинг ЄС відображає загальну кредитоспроможність всіх 28 країн, що входять в об'єднання, повідомляє Російська служба ВВС.

Зниження рейтингу говорить про зниження кредитоспроможності членів ЄС та загальне погіршення фінансового профілю Євросоюзу.

"Переговори по бюджету ЄС стали напруженішими, і на наш погляд, це свідчить про те, що Євросоюз ризикує втратити підтримку деяких країн-учасників", - йдеться в повідомленні агентства.