У Києві перенесли пам’ятник Лобановському (фото)
21:21, 23 грудня 2013Суспільство
1654 0
Сьогодні, 23 грудня, у Києві перенесли пам'ятник футболісту і тренеру Валерію Лобановському
Пам’ятник Лобановському перенесли
Монумент демонтували за допомогою крану і перенесли зі стадіону "Динамо" на вулицю Грушевського.
Раніше повідомлялося, що про перенесення пам'ятника Лобановському київське "Динамо" домовилося зі столичною владою ще в жовтні, мотивуючи це тим, що монумент має перебувати на більш видному місці. Члени сім'ї тренера також дали згоду на цей крок.
Пам’ятник Лобановському перенесли
Пам’ятник Лобановському перенесли
Пам’ятник Лобановському перенесли
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter