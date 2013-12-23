У Києві перенесли пам’ятник Лобановському (фото)

Монумент демонтували за допомогою крану і перенесли зі стадіону "Динамо" на вулицю Грушевського.

Раніше повідомлялося, що про перенесення пам'ятника Лобановському київське "Динамо" домовилося зі столичною владою ще в жовтні, мотивуючи це тим, що монумент має перебувати на більш видному місці. Члени сім'ї тренера також дали згоду на цей крок.