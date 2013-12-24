Після зірваної вистави черкаським акторам таки сплатили заборговані гроші

Після втручання прокуратури, а головно – демаршу, який влаштували наприкінці минулого тижня, передає ТСН.

Артисти перервали виставу "Назар Стодоля", перепросили глядачів і зі сцени заявили, що їм не платять грошей.

При цьому наголосили – така ж ситуація у всіх працівників культури в області. Виплати затримують колективам обласної філармонії, театру ляльок та іншим.

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"Ми теж люди. Ту нещасну копійку ми хочемо мати вчасно", - пояснила заслужена артистка України Наталка Вігран.

Це питання вже вирішене, запевнив керівник закладу культури, де стався демарш.

"Мені не вдалося переконати цих людей не робити цього під час вистави. Тобто вони могли це зробити в будь-який інших зручний для них час", - жалкує директор Черкаського обласного драматичного театру Володимир Осіпов.