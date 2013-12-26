Перший український супутник зв'язку буде запущено на орбіту 27 квітня 2014 року

«Ми виходимо на фінішну пряму щодо створення системи супутникового зв'язку. Супутник «Либідь» робиться під егідою канадців, але сам супутник складається в Красноярську в Науково-виробничому об'єднанні прикладної механіки імені академіка Решетньова. Наші фахівці з Національного космічного агентства України брали участь у певному етапі», - повідомив Алексєєв.

За його словами, «зараз, по суті справи, закінчено складання супутника, його поставлено в камеру на термовипробування, потім супутник ставиться на контрольне електричне випробування, після цього його буде відправлено на орбіту. Закінчується виготовлення ракет, тому що він запускатиметься на ракеті «Зеніт» з Байконура. У нас є спільний графік з канадцями і росіянами про те, що попередня дата - це 27 квітня 2014 року - ми повинні провести пуск».

Також Алексєєв повідомив: «Ми одержали устаткування з Німеччини для системи керування цим апаратом. Все устаткування вмонтовуватиметься в Євпаторії. Три місяці дається на введення в експлуатацію, після цього будемо користуватися своїм супутником зв'язку, який працюватиме на позиції 48 градуса східної довготи».

Як повідомлялося, «Либідь» - перший український геостаціонарний телекомунікаційний супутник, призначений для формування Національної системи супутникового зв'язку України.

Основним підрядчиком і розробником корисного навантаження є канадська компанія Macdonald, Dettwiler and Associates corporation. Також MDA повинна побудувати наземну допоміжну інфраструктуру на території центру управління польотами в Україні. Контракт було підписано в 2009 році і його вартість становить 254 млн. доларів.

Субпідрядчиком виступає ВАТ «Інформаційні супутникові системи» імені академіка Решетньова, яке відповідальне за супутникову платформу і конструкцію модуля корисного навантаження. Крім того, ІСС здійснює інтеграцію і випробування, доставку на космодром, бере участь у передпускових роботах, надає послуги з управління на початкових етапах експлуатації і проводить орбітальні випробування платформи. Також ІСС навчає персонал наземного комплексу управління «Либідь».