У Запоріжжі суддя сів на 5 років за вимагання грошей у підсудної

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, відповідний вирок судді Амур-Нижньодніпровського суду Дніпропетровська виніс Шевченківський райсуд Запоріжжя.

За даними прокуратури, суд визнав суддю Амур-Нижньодніпровського суду Дніпропетровська винним у тому, що він під час розгляду кримінальної справи в січні 2010 р. вимагав у звинуваченої жінки 25 тис. грн за перекваліфікацію її дій на менш тяжкий злочин і закриття кримінальної справи.

«Щоб одержати гроші, суддя виніс ухвалу про зміну запобіжного заходу для жінки на утримання під вартою й оголосив її в розшук, хоча достовірно знав, що підсудна від явки до суду не ухилялася. Вимагача затримали на місці злочину – безпосередньо після отримання ним частини хабара», - розповіли в прокуратурі.