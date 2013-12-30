Міліція заявляє, що у наметовому містечку на Майдані в Києві серед білого дня зґвалтували жінку
22:44, 30 грудня 2013Суспільство
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За даними столичної міліції, у наметовому містечку на Майдані Незалежності в Києві зґвалтували мешканку Чернігівщини
У наметовому містечку на Майдані в Києві зґвалтували жінку / Фото: Твіттер @MaloverjanBBC
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, інцидент стався сьогодні близько 15.00.
За попередніми даними жінка, 1982 року народження, мешканка Чернігівської області, звернулася до міліції з повідомленням про скоєння стосовно неї злочину.
На місце події відразу прибули слідчо-оперативні групи, які опитали потерпілу. З її слів, невідомий чоловік запросив її до одного з наметів, який знаходиться біля стели Незалежності на центральній столичній площі, де зґвалтував, і після чого втік. Наразі повідомлення про злочин задокументовано та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.152 (зґвалтування) КК України.
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