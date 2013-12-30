Міліція заявляє, що у наметовому містечку на Майдані в Києві серед білого дня зґвалтували жінку

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, інцидент стався сьогодні близько 15.00.

За попередніми даними жінка, 1982 року народження, мешканка Чернігівської області, звернулася до міліції з повідомленням про скоєння стосовно неї злочину.

На місце події відразу прибули слідчо-оперативні групи, які опитали потерпілу. З її слів, невідомий чоловік запросив її до одного з наметів, який знаходиться біля стели Незалежності на центральній столичній площі, де зґвалтував, і після чого втік. Наразі повідомлення про злочин задокументовано та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.152 (зґвалтування) КК України.