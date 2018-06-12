Пожежа на харківській ювелірній фабриці: люди стрибали з вікон, щоб врятуватися від вогню

Пожежа на території харківського «Хартрону», який виробляє системи управління для космічної техніки, сталася 8 січня, близько 11:30. Пізніше з’ясувалося, що горить Харківська ювелірна фабрика, яка орендує тут приміщення.

Пожежа виникла на четвертому, а згодом перекинулася на п’ятий поверх виробничої будівлі – горіло на площі 250 кв. м. На боротьбу з вогнем направили кільканадцять одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько сотні бійців ДСНС. Рятувальники запобігли розповсюдженню вогню на інші поверхи будівлі. О 12:40 пожежу було локалізовано, о 14:10 ліквідовано. Пожежним вдалося врятувати 22 людей.

Відео. Пожежа на ювелірній фабриці у Харкові

На цей час у лікарні перебувають семеро постраждалих: двоє – з травмами від падіння з четвертого поверху (один у важкому стані), п’ятеро – з опіками тіла.

Як повідомив завідувач опіковим відділенням харківської лікарні невідкладної допомоги Аслан Цогоєв, стан постраждалих від вогню оцінюється як середньої тяжкості – у них опіки середнього ступеня, ураження середніх дихальних шляхів.

Через кілька годин після пожежі до Харкова прибув віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул. На «Хартроні» він провів засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Остаточну причину, безумовно, скаже комісія та експертизи, але зараз основна версія – це кричуще порушення правил техніки безпеки. Займання чи вибух відбувся в модельному цеху. На місці вибуху вже зараз знайдені рештки їжі, пляшки, ймовірно, з алкоголем. Більш детально ми доповімо після того, як комісія припинить роботу», - сказав віце-прем’єр.

За словами Вілкула, тіла шістьох загиблих знайшли «компактно», за столом у приміщенні фабрики. Водночас, урядовець спростував інформацію про те, що після загоряння двері на виходах із приміщень фабрики були заблоковані. «Безумовно, ні! 22 людини були виведені рятувальниками», - сказав він.

І додав, що Кабмін виділить по 100 тисяч гривень сім’ям загиблих внаслідок пожежі.

У свою чергу, в.о. прокурора Харківської області Володимир Суходубова був не таким категоричним. Він сказав, що на цей час слідство розглядає дві версії виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки (відповідальні робітники) та порушення правил охорони праці (відповідальний керівник підприємства). Однак кримінальне провадження відкрито тільки за ознаками першого правопорушення, тобто за ст. 270 ч. 2 (порушення правил пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей) кримінального кодексу України.

Незважаючи на це, за словами Суходубова, правоохоронці, головний акцент роблять саме на порушенні правил охорони праці, тобто винуватим може бути керівник ювелірної фабрики. Прокурор заявив, що в осередку пожежі «евакуаційного виходу не було, двері металічні, вони закриті були на великий амбарний замок». Відповідальним за протипожежний стан на підприємстві загрожує до 8 років тюрми.

Відео. Пожежники гасять полум'я на ювелірній фабриці у Харкові

«Ми акцент робимо на охорону праці. Може бути й змішана вина: і ті особи, які займалися працею, могли допустити якісь порушення, але основне, на мій погляд, це як раз організація праці на цьому підприємстві й забезпечення безпеки на випадок виникнення якоїсь позаштатної ситуації. Якби були відкриті виходи протипожежної безпеки, можливо, ті люди, які вистрибували вікна, вони би покинули приміщення», - наголосив Суходубов.

На цей час точну причину займання не називають ані рятувальники, ані правоохоронці. На місці пожежі працюють експерти. Ймовірно, у приміщенні модельного цеху відбулося спочатку займання, а потім вибух легкозаймистої речовини. Завтра, 9 січня, слідчі продовжать роботу в самому осередку загоряння.

У всіх постраждалих відібрана кров для проведення експертизи на наявність алкоголю.

По завершенню роботи слідчої групи та експертної комісії чиновники обіцяють поінформувати громадськість про причини масштабної пожежі на фабриці.

Юрій Ларін, Харків