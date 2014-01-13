До ювілею Кобзаря в Києві впорядкують і відремонтують Шевченківські місця

Кошти на виконання цих робіт планується закласти в міський бюджет на 2014 рік. Про це повідомив в. о. голови КМДА Анатолій Голубченко після апаратної наради, присвяченої підготовці до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка.

«Цього року Україна і світова спільнота готуються відзначити 200-річний ювілей із дня народження Тараса Шевченка. Це подія світового рівня. Тому Указом Президента України 2014 рік оголошено роком Тараса Шевченка. Глава держави також доручив відзначити цю знаменну дату на високому рівні. У Києві підготовлена насичена освітня та культурна програма. На сьогодні вона налічує 44 основних заходи, але я впевнений: їх буде набагато більше. Крім того, ми повинні довести до ладу, відремонтувати і відреставрувати, всі об'єкти і місця, пов'язані з ім'ям і творчою спадщиною великого Кобзаря: музеї, парки, пам'ятники тощо», – сказав Анатолій Голубченко.

Заступник голови КМДА зазначив, що підготовка до святкування розпочалася ще торік, і на сьогодні виконано серйозний обсяг робіт. Але ще більше належить зробити цього року.

«Деякі роботи з об'єктивних причин, можливо, виконувалися із запізненням. Але у 2014 році ми не можемо допустити подібного. Тому з керівників будемо жорстко вимагати та контролювати виконання доручень Президента щодо належної підготовки та відзначення ювілею Шевченка», - сказав в. о. голови КМДА.