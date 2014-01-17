Абонентам не обов'язково укладати письмовий договір для купівлі SIM-карти - оператор

«В частині, що стосується договірних відносин між операторами і абонентами, не прописані механізми реалізації цих відносин, тому абоненти можуть й далі продовжувати купувати SIM-карти на основі публічного (усного) договору», - йдеться в повідомленні.

У компанії також зазначають, що положення закону з регулювання доступу в Інтернет повністю суперечать раніше декларованій державній позиції, направленій на дерегулювання економіки.

Як повідомляв УНІАН, депутати Верховної Ради України 16 січня шляхом підняття рук і без обговорення прийняли закон, що передбачає ідентифікацію абонентів і надання телекомунікаційних послуг з використанням SIM-карти на підставі укладеного договору між оператором і абонентом.

Закон також дає можливість Нацкомісії з регулювання зв'язку обмежувати доступ користувачів до ресурсів Інтернету на підставі висновків експертів.

Довідка УНІАН. Акціонерами компанії «Астеліт» є Turkcell (Туреччина) – 55% і СКМ – 45%. Вийшовши в 2005 році на український ринок, оператор створив мережу мобільного зв'язку life:), що охоплює територію, на якій проживає понад 98% населення України.