На Чорнобильській АЕС розпочала роботу місія МАГАТЕ

Згідно з повідомленням, місія розгляне проект технічної специфікації на модернізацію установки спалювання радіоактивних відходів (РАВ) заводу.

«Модернізація установки спалювання передбачає створення і включення в технологічний ланцюжок заводу додаткового вузла парафінування для виконання технологічних операцій зі змішування отриманої в результаті спалювання РАО неспаленого продукту у вигляді золи і попелу з парафіном перед його пресуванням», - йдеться в повідомленні.

Як зазначає прес-служба, необхідність такої операції викликана присутністю в золі й попелі легких летючих фракцій, які в процесі пресування можуть вийти за межі конструкції.

Робота місії триватиме до 24 січня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, за словами гендиректора ЧАЕС Ігоря Грамоткіна, підтримання безпечного стану майданчика Чорнобильської АЕС і проведення робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків станції щорічно обходиться держбюджету в 50 млн євро.

На створення на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС інфраструктури для поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами в 2013 році було передбачено 52553000 грн.