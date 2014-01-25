У матері Юлії Тимошенко відмовили ноги і вона прикута до ліжка

Про це УНІАН повідомила керівник Дніпропетровської обласної партійної організації ВО «Батьківщина», тітка Тимошенко Антоніна Ульяхіна.

За її словами, у Телєгіної хворі ноги, якийсь час вона була прикута до ліжка, «але завдяки зусиллями лікарів родичам вдалося її підняти».

«Вона почала сидіти і навіть почала ходити. У Людмили Миколаївни відмовили ноги на нервовому грунті. Вона дуже переживає за дочку, але до цих переживань додалися переживання і сльози за тих, хто загинув у протистоянні з цією владою, за тих, кого б'ють і знищують. Вона злягла і знову прикута до ліжка», - сказала Ульяхіна.

Вона також зауважила, що Телєгіна «вірить у перемогу, дуже любить і чекає свою дочку і молитися за всіх, хто стоїть на Майдані».