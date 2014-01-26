Сьогодні в Києво-Печерській лаврі діти молитимуться про мир в Україні
У Києво-Печерській лаврі сьогодні, о 19.00, відбудеться перша Дитяча молитва про мир в Україні
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської митрополії УПЦ, діти київських недільних шкіл будуть молитися перед великою святинею - Дарами волхвів, які зберігає монастир святого Павла на Афоні.
Це перше богослужіння у рамках Всеукраїнської дитячої молитви за мир в Україні, які відбудуться в усіх храмах Української Православної Церкви.
Молебень очолить керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній (Паканич).
Як повідомили в оргкомітеті принесення Дарів волхвів, під час молебню віруючі зможуть продовжувати поклонятися святині.
*** За християнським переданням, Чесних Дарів волхвів торкався Сам Господь. Про волхвів, що принесли дари - золото, ладан і смирну - Богонемовляті Христу, говориться в Євангелії від Матвія.
Читайте такожВклонитися Дарам волхвів у Києво-Печерській лаврі можна з 6 ранку до 12 ночі
Згідно з переказами, відображеними у візантійських письмових джерелах, Дари волхвів разом зі Своєю чесною ризою і поясом передала Єрусалимській Церкві Сама Пресвята Богородиця. В Єрусалимі вони перебували до IV століття, за імператора Східної Римської імперії Аркадія (395-408) були перенесені в столицю Візантії - Константинополь.
У афонський монастир св. Павла святиню було передано в 1470 році, після захоплення Константинополя турками.
Золото, принесене волхвами - це 28 невеликих золотих пластин-підвісок у формі трапецій, чотирикутників і багатокутників, прикрашених витонченою, філігранно виконаним орнаментом. Малюнок на одній з платівок не повторюється.
Ладан і смирна, принесені роздільно, колсь були з'єднані в невеликі, завбільшки з маслину, кульки темного кольору. Їх збереглося близько сімдесяти. З'єднання це дуже символічно: ладан і смирна, принесені Богові і Людині, з'єднані так само нерозривно, як у Христі поєдналися дві природи - Божественна і людська.
Священні предмети зберігаються в ковчегах. Один з ковчегів і був принесений в Україну.