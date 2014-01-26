Сьогодні в Києво-Печерській лаврі діти молитимуться про мир в Україні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської митрополії УПЦ, діти київських недільних шкіл будуть молитися перед великою святинею - Дарами волхвів, які зберігає монастир святого Павла на Афоні.

Це перше богослужіння у рамках Всеукраїнської дитячої молитви за мир в Україні, які відбудуться в усіх храмах Української Православної Церкви.

Молебень очолить керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній (Паканич).

Як повідомили в оргкомітеті принесення Дарів волхвів, під час молебню віруючі зможуть продовжувати поклонятися святині.

*** За християнським переданням, Чесних Дарів волхвів торкався Сам Господь. Про волхвів, що принесли дари - золото, ладан і смирну - Богонемовляті Христу, говориться в Євангелії від Матвія.

Читайте такожВклонитися Дарам волхвів у Києво-Печерській лаврі можна з 6 ранку до 12 ночі

Згідно з переказами, відображеними у візантійських письмових джерелах, Дари волхвів разом зі Своєю чесною ризою і поясом передала Єрусалимській Церкві Сама Пресвята Богородиця. В Єрусалимі вони перебували до IV століття, за імператора Східної Римської імперії Аркадія (395-408) були перенесені в столицю Візантії - Константинополь.

У афонський монастир св. Павла святиню було передано в 1470 році, після захоплення Константинополя турками.

Золото, принесене волхвами - це 28 невеликих золотих пластин-підвісок у формі трапецій, чотирикутників і багатокутників, прикрашених витонченою, філігранно виконаним орнаментом. Малюнок на одній з платівок не повторюється.

Ладан і смирна, принесені роздільно, колсь були з'єднані в невеликі, завбільшки з маслину, кульки темного кольору. Їх збереглося близько сімдесяти. З'єднання це дуже символічно: ладан і смирна, принесені Богові і Людині, з'єднані так само нерозривно, як у Христі поєдналися дві природи - Божественна і людська.

Священні предмети зберігаються в ковчегах. Один з ковчегів і був принесений в Україну.