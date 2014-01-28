На Луганщині однорічна дитина вижила, провівши ніч під дощем і на морозі

Про це УНІАН повідомили в Кремінському райвідділі ГУ МВС у Луганській області.

Як стало відомо, 19 січня до чергової частини Кремінського райвідділу міліції надійшов телефонний дзвінок, у якому схвильований чоловік повідомив, що біля свого будинку в місті Кремінна він знайшов співмешканку без ознак життя.

Читайте такожУ Миколаєві рятувальники діставали хлопчика, який застряг у бідоні (фото, відео)За повідомленням правоохоронців, на місці події біля тіла померлої жінки стояв візок з маленькою дитиною у мокрому одязі. Маленьку Ніку (1 рік і 3 місяці) медики забрали до лікарні, діагностували у неї загальне переохолодження.

Коли міліціонери почали розбиратися в обставинах того, що сталося, з'ясувалося, що жінка, яка зловживає алкоголем, проживала разом зі своїм співмешканцем і маленькою онукою. Мати дитини відбувала покарання у місцях позбавлення волі, тому за дитиною доглядала бабуся. Ввечері напередодні Водохреща вона з онукою пішла до своїх знайомих, де вживала спиртне, а вже по дорозі додому жінці стало зле. Знайшов її співмешканець тільки вранці наступного дня і одразу ж зателефонував до міліції. Дівчинка у візку пробула всю ніч: йшов дощ, а потім ударив водохресний мороз.

За станом дитини кілька днів уважно стежили працівники дитячого відділення Кремінського районного територіального медичного об'єднання.

Згодом виявилося, що документів про народження із зазначенням інформації про батьків у дитини немає, є тільки довідка з медичної установи. З яких причин мати не зареєструвала дитину після народження, як того вимагає законодавство, невідомо.

Цим питанням займатиметься служба у справах дітей.

На даний момент відкрито кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування.