На Донеччині міліціонери видали школярам щити і кийки (фото)

16:01, 28 січня 2014
Суспільство
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У Мар'їнці Донецької області члени клубу юних правоохоронців "Феміда", який займається правовим вихованням підлітків, зустрілися з міліціонерами.

Клуб юных правоохранителей

Про це пише "Сегодня".

Начальник СКМДД Володимир Райвич розповів допитливим тінейджерам про відповідальність неповнолітніх за кримінальні та адміністративні правопорушення і попередив, що покарання за них несуть не тільки вони самі, а й їхні батьки.

Після бесіди правоохоронці продемонстрували школярам спеціальні засоби захисту, які використовуються в міліції і дозволили їм приміряти амуніцію і сфотографуватися на пам'ять.

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