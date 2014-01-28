На Донеччині міліціонери видали школярам щити і кийки (фото)
16:01, 28 січня 2014Суспільство
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У Мар'їнці Донецької області члени клубу юних правоохоронців "Феміда", який займається правовим вихованням підлітків, зустрілися з міліціонерами.
Клуб юних правоохоронців "Феміда" / Прес-служба Донецької обласної міліції
Про це пише "Сегодня".
Начальник СКМДД Володимир Райвич розповів допитливим тінейджерам про відповідальність неповнолітніх за кримінальні та адміністративні правопорушення і попередив, що покарання за них несуть не тільки вони самі, а й їхні батьки.
Після бесіди правоохоронці продемонстрували школярам спеціальні засоби захисту, які використовуються в міліції і дозволили їм приміряти амуніцію і сфотографуватися на пам'ять.
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