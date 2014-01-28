На Донеччині міліціонери видали школярам щити і кийки (фото)

Про це пише "Сегодня".

Начальник СКМДД Володимир Райвич розповів допитливим тінейджерам про відповідальність неповнолітніх за кримінальні та адміністративні правопорушення і попередив, що покарання за них несуть не тільки вони самі, а й їхні батьки.

Після бесіди правоохоронці продемонстрували школярам спеціальні засоби захисту, які використовуються в міліції і дозволили їм приміряти амуніцію і сфотографуватися на пам'ять.