Через негоду в Україні залишилося без електрики більше 500 населених пунктів

В Україні через негоду станом на 7.00 знеструмлено 524 населених пункти.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Криму знеструмлено 149 населених пунктів, в Одеській області – 129, у Херсонській – 70, у Миколаївській – 91, у Донецькій - 56, у Запорізькій – 15, у Дніпропетровській – 6, в Івано-Франківській – 7, у Луганській – 1.

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Впродовж 30 січня бригадами обласних енергетичних компаній було повністю відновлено електропостачання у Кіровоградській, Чернігівській, Чернівецькій, Черкаській та Київській областях.