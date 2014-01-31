Через негоду в Україні залишилося без електрики більше 500 населених пунктів
07:58, 31 січня 2014Суспільство
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В Україні через негоду знеструмлено 524 населених пункти
Быльше 500 населених пунктів залишилися без світла
В Україні через негоду станом на 7.00 знеструмлено 524 населених пункти.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Криму знеструмлено 149 населених пунктів, в Одеській області – 129, у Херсонській – 70, у Миколаївській – 91, у Донецькій - 56, у Запорізькій – 15, у Дніпропетровській – 6, в Івано-Франківській – 7, у Луганській – 1.
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Впродовж 30 січня бригадами обласних енергетичних компаній було повністю відновлено електропостачання у Кіровоградській, Чернігівській, Чернівецькій, Черкаській та Київській областях.
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