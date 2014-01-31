В Україні через сильні снігопади понад 600 автомобілів продовжують стояти в заторах

Сьогодні зранку у п’яти областях України в заторах перебувають 630 автомобілів, у яких знаходиться 782 людини.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, до робіт з ліквідації заторів та розчистки доріг залучено 59 одиниць техніки та 140 осіб.

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Впродовж доби рятувальниками ДСНС і працівниками Укравтодору було ліквідовано 10 заторів, із снігових заметів звільнено 1 тис. 418 автомобілів, у яких перебувало 2 тис. 460 осіб. У Донецькій області вивільнено 249 автомобілів та 510 осіб; у Дніпропетровській –221 автомобіль та 388 осіб; у Миколаївській –588 автомобілів та 707 осіб; у Запорізькій – 60 автомобілів та 245 осіб; у Херсонській –200 автомобілів та 460 осіб; у Хмельницькій – 100 автомобілів та 150 осіб.