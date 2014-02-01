Постраждалу під Черкаської ОДА дівчину відключили від апарату штучного дихання

Про стан здоров'я дівчини розповів в. о. міського голови Віктор Білоусов, пише "Прочерк".

"Після томограми виявлена гематома. Їй зробили вже дві операції. Сьогодні вона відключена від апарату штучного дихання. Дасть Бог, молодий організм переможе. Всі ліки, нагляд, консультації кращих лікарів забезпечено, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах 23 січня ввечері активісти намагалися захопити приміщення ОДА, проте їм перешкодили правоохоронці. Після того, як потрапити в обладміністрацію не вдалося, мітингувальники перейшли до входу в будівлю облради, яка знаходиться в будівлі облдержадміністрації, але з іншого боку, і без будь-якого опору виламали двері й увірвалися в приміщення. Близько 23.00 співробітники міліції звільнили приміщення облради від мітингувальників.

За даними міліції, після штурму облдержадміністрації 58 людей доставлені в Соснівського районного відділу внутрішніх справ. За фактом скоєних кримінальних злочинів слідчим відділом Соснівського райвідділу міліції відкриті кримінальні провадження.