Рятувальники доставили продукти у віддалений психоневрологічний диспансер

Як повідомили УНІАН у головному управлінні ДСНС у Львівській області, до рятувальників звернулися працівники психоневрологічного диспансеру села Лешків Сокальского району повідомивши про те, що машина із продуктами харчування через снігові замети не може під’їхати до медичного закладу. На госпіталізації у диспансері перебувають 102 людини та 12 осіб обслуговуючого персоналу.

Фахівці ДСНС за допомогою 2 снігоходів здійснили довіз 450 буханок хліба та 30 кг. продуктів харчування до медичного закладу.

Відстань від траси «Ковель – Володимир-Волинський –Червоноград – Жовква» до села Лешків становить близько 15 км.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, станом на 1 лютого, у Сокальському районі через сильні снігові перемети на дорогах без транспортного сполучення залишилося 45 населених пунктів.