Синоптики заявляють, що сьогодні в Україні буде остання найхолодніша ніч

Найближчої ночі у східних областях України очікується місцями до -18-20 градусів. Це буде остання морозна ніч в Україні, тому що саме 4 лютого починається поступове потепління, яке зумовить вже у другій половині тижня відлигу, повідомляє Opogode.ua.

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У більшості областей України 4 лютого вночі очікується -9-15, на сході до -20, вдень підвищиться температура повітря до 2-10 градусів морозу. У західних областях і в південній частині буде тепліше на 3-7 градусів.

Над Україною завтра розташується центр антициклону, поле високого атмосферного тиску. Тому практично скрізь очікується ясна, сонячна вдень, суха погода. На дорогах - ожеледиця.