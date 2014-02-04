На Донбасі спалили більше ста свиней та оголосили карантин

Як повідомили «Сьогодні» в Головному управлінні ветмедицини в Луганській області, у приватному підсобному господарстві села Давидо-Микільське Краснодонського району були знайдені шість трупів свиней. Голова Краснодонської райдержадміністрації Сергій Черепахін підтвердив, що тварини загинули від вірусу АЧС.

«Аналізи біоматеріалу підтвердили, що це вірус африканської чуми. Ми організували карантинні пости в регіоні, а навколо села Давидо-Нікольське визначили 10-кілометрову зону ризику, де співробітники ветслужб і ветміліції контролюють ситуацію. В самому селі вже знищені всі домашні свині - 126 голів. Їх спалили напалмом, а власникам тварин буде виплачена компенсація за середньоринковою ціною. Всього на ці цілі ми виділили 150 тисяч гривень».

В карантині Давидо-Нікольське буде жити мінімум 40 днів. Зараз, крім спецмашин, транспорт в село не впускають і не випускають. За словами Сергія Черепахіна, співробітники ветміліції відбирають проби по дворах. «Якщо підтвердиться, що осередків захворювання більше немає, тоді дозволимо виїзд-в'їзд місцевого транспорту і машин з продовольством, але тільки після обробки спецзасобами», - підкреслив Черепахін.