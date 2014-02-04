Аварія на Сумщині з 12 жертвами могла статися через ігнорування світлофора - прокуратура

Причиною аварії на Сумщині, в результаті якої пасажирський потяг «Харків - Ворожба» збив маршрутний мікроавтобус, в результаті чого загинуло 12 людей, стало нехтування водієм маршрутки правил дорожнього руху.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник прес-служби прокуратури Сумської області Марина Фільченко.

«За попередніми даними, водій маршрутки проігнорував світлофор і звукові сигнали, в результаті чого мікроавтобус виїхав на залізничний переїзд. Потяг практично розірвав його навпіл і протягнув велику відстань», - відзначила Фільченко.

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За її словами, наразі відомо, що рейсовий мікроавтобус слідував за маршрутом «Ганнівка-Суми». Із 17 людей, які перебували всередині транспортного засобу, 12 загинули, а ще 5 отримали травми різного ступня тяжкості.

Як повідомляв УНІАН, аварія відбулася у вівторок, 4 лютого, приблизно о 15.30 на залізничному переїзді поблизу сіл Білани та Вири Білопільського району: пасажирський потяг «Харків - Ворожба» збив маршрутний мікроавтобус. За попередньою інформацією, поїзд протягнув маршрутку по залізничному полотну близько 300 метрів. За даними джерела в ОДА, в мікроавтобусі перебували 17 людей, в основному – вчителі та школярі, які їхали додому після занять у школі.

Президент Віктор Янукович висловив співчуття у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою у Сумській області, яка призвела до людських жертв. Янукович доручив уряду і, зокрема, виконуючому обов’язки віце-прем’єр-міністра Олександру Вілкулу та голові ДСНС Михайлові Болотських з’ясувати причини трагедії й забезпечити постраждалих усім необхідним та надати допомогу сім’ям загиблих. Вілкул терміново припинив робочу поїздку в Донецьк та вилетів до Сум для проведення оперативної наради Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.